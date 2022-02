Aluno da Escola Profissional de Anadia premiado na final de concurso gastronómico

Nuno André, que confessa desejar continuar na área da cozinha, apresentou-se a concurso com um prato de peixe.

Nuno André, de 17 anos e aluno do 2.° Ano do Curso Cozinha/Pastelaria, da Escola Profissional de Anadia (EPA), esteve presente na final do Jovem Talento da Gastronomia 2021, que aconteceu nos passados dias 8 e 9 de fevereiro, na Escola Profissional de Esposende e deixou uma excelente impressão, ficando entre os seis melhores a nível nacional.

O jovem, natural do Bolho (Cantanhede), concorreu na categoria Cozinha Makro, e segundo Jorge Pardal, coordenador do curso da EPA, tratou-se de uma participação marcada pela “audácia extrema, especialmente porque estes alunos passaram por dois anos de pandemia que resultaram em menos aulas práticas presenciais”.

Por isso, esta presença teve um significado ainda maior, na medida em que o jovem “representou a nossa escola com as técnicas adquiridas e que bem soube representar”, sublinhou Jorge Pardal para quem o balanço da participação é “extraordinário”, não só por Nuno André ter chegado à final, mas por “estarmos entre os seis melhores a nível nacional, representando a nossa região, a nossa escola e dar a conhecer aquilo que fazemos é muito bom”.

