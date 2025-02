“Relação próxima” do treinador Luís Castro com a Mealhada valeu-lhe o Prestígio Municipal

A proximidade do treinador português Luís Castro ao Município da Mealhada valeu-lhe a atribuição do título Prestígio Municipal, entregue pelo presidente da Câmara da Mealhada, na noite de segunda-feira, num evento com cerca de duas centenas de participantes.

Luís Castro foi distinguido pela sua “contribuição para o desenvolvimento, bem-estar e progresso do concelho”, como sustenta a proposta da autarquia para com este treinador que “construiu e reforçou uma relação próxima com a Mealhada, demonstrando dedicação exemplar, disponibilidade e compromisso com causas e valores que fortalecem, não só o desporto, mas todo o movimento social”, destacou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

“Luís Castro é um homem e um treinador do mundo, que não esquece as suas origens. É de Vila Real, mas ao longo da sua vida deixou-se adotar por gentes de outras paragens. É um leiriense convicto, um aguedense por paixão e um mealhadense de se lhe tirar o chapéu… e até nos mostrou que é um homem das arábias. A sua forma de estar, o seu caráter, a sua humildade são atributos que permitem essa ligação próxima com as terras e as suas gentes”, sublinhou o autarca.

Para o conhecido treinador de futebol, que em setembro deixou o comando técnico do Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, receber esta distinção do Município da Mealhada “é de um grande orgulho por me reconhecerem, mas este prémio é dedicado a todos aqueles que me acompanharam ao longo dos tempos, aos meus jogadores (tenho aqui alguns aqui na sala), aos meus diretores, adeptos e fãs dos clubes por onde passei. O prémio é de todos e um bocadinho de mim”.

“Habituei-me a olhar para a Câmara da Mealhada como uma autarquia que se preocupa permanentemente com aquilo que é o bem-estar da sua comunidade através da prática desportiva”, referiu Luís Castro, que de seguida, já na palestra, falou da sua já longa experiência de treinador. “Cheguei onde cheguei com ambição e educação. A minha carreira deve-se a todos os jogadores que encontrei, pelo respeito que tive por cada um deles”.

Treinador do GD Mealhada em 2000

A ligação de Luís Castro ao Município da Mealhada começou em 2000 ao assumir o comando técnico do Grupo Desportivo da Mealhada, praticamente no início da carreira de treinador.

Nas épocas de 2004/2005 e 2005/2006, no comando técnico do Futebol Clube de Penafiel, Luís Castro elegeu o Centro de Estágios do Luso para a preparação da equipa. E na época 2014/2015, voltou ao Centro de Estágios do Luso, para um estágio do Futebol Clube do Porto B.

Em 2019, o treinador plantou uma árvore na Mata Nacional do Bussaco e em 2021 apadrinhava o Projeto Atitude Agora, criado pelo Município da Mealhada, com o objetivo de trabalhar o desporto e a atividade física como resposta social para crianças e jovens.

Luís Castro participou no colóquio “Um Café Com…”, no Grande Hotel de Luso e que contou também com o seu adjunto Vítor Severino, dois treinadores que nos seus currículos assinalam passagens por clubes como FC Porto, Vitória SC, Shakhtar Donetsk, Botafogo e Al Nassr, entre outros.