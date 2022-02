Anadia vence Lourosa

A equipa bairradina esteve a perder, mas conseguiu operar a reviravolta no início da segunda parte. Com esta vitória e com um jogo a menos, o Anadia acredita que pode aproximar-se dos lugares da frente.

O Anadia derrotou ontem à noite o Lusitânia de Lourosa por 2-1, num jogo em atraso (14.ª jornada) a contar para a Série A da Liga 3.

Previa-se um jogo difícil, até porque os forasteiros, em caso de vitória, reentravam nos quatro primeiros classificados.

E foi o Lourosa a adiantar-se no marcador, aos 31 minutos, por Edgar Abreu, mas a resposta do Anadia ao golo sofrido foi imediata, com Fausto Lourenço a restabelecer a igualdade três minutos depois.

O Anadia entrou melhor na segunda parte e, aos 60 minutos, Diogo Ramos, que se estreou a marcar, virou o resultado a favor do Anadia, que se manteve até final.

Com esta vitória, o Anadia ascendeu ao 9.º lugar com 20 pontos.

No final do jogo, Filipe Moreira, após reunião solicitada pelo próprio, deixou de ser treinador do Lourosa, decisão que foi aceite pela direção.

Estádio Municipal de Anadia

Árbitro: António Moreira (AF Vila Real), auxiliado por Sérgio Faceira e Márcio Ribeiro.

ANADIA: Luís Pedro; João Nogueira, Miguel Campos, Diogo Costa, Nivaldo, Miranda, Tiago Baptista (Elsinho, 82), Leandro Borges, Nuno Pereira (Tocantins, 70), Diogo Ramos (Tamble, 70) e Fausto Lourenço (Ricardo Barros, 90+4).

Treinador: Alexandre Ribeiro

LOUROSA: Júlio Neiva; Marco Grilo (Damien, 60), Weliton, Gil Dias, Jorge Miguel, Filipe Gonçalves (Jaime Poulson, 77), Edgar Abreu (Jacob, 60), Paulo Grilo, Jean Batista (Fábio Vieira, 60), Matheus Souza e Leo Cá (João Patrão, 77).

Treinador: Filipe Moreira

Ao intervalo: 1-1

Marcadores: Edgar Abreu (31), Fausto Lourenço (34) e Diogo Ramos (60).

Disciplina: cartão amarelo a Jaime Poulson (79) e João Patrão (85).

Foto: FPF