Bairradinos no Mundo: “Agarrar as oportunidades enquanto somos jovens”

Luís Correia tem 32 anos de idade e embora não tenha origens na Bairrada (nasceu em Lisboa) veio, ainda criança, com apenas 8 anos, morar para Anadia com a família (1997) e aqui permaneceu até 2017.

Um bairradino por adoção que, entretanto saiu de Portugal e recorda, com saudade, esta região que o acolheu em menino.

Saudades das pessoas que conheceu, da gastronomia, especialmente o Leitão da Bairrada, iguaria “que mais me marcou em termos gastronómicos”, confessa, mas sobretudo de locais como Aveiro e Coimbra, ou de Anadia e Famalicão, “porque ali estudei e joguei futebol durante muitos anos”, guardando, assim, as melhores memórias dessa época.

Foi neste concelho bairradino que fez todo o percurso escolar até ao 9.º ano (inclusive) no Colégio de Famalicão, e depois, 10.º, 11.º e 12.º anos na Escola Secundária de Anadia, no curso profissional de Apoio à Gestão Desportiva.

Mas foi pela área da comunicação que se apaixonou e com licenciatura em Comunicação e Relações Públicas, tornou-se um cidadão do mundo. Aventureiro e curioso, durante a sua formação académica realizou um Erasmus de 12 meses em Lódz, seguindo-se outro de mais três meses em Gdansk, também na Polónia. No regresso a Portugal, passou também pela Lewis, em Lisboa, tendo no final do curso sido

Notícia completa na edição impressa ou digital