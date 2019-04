Dos 420 doces apurados às 7 Maravilhas, sete são bairradinos, dos concelhos de Águeda, Anadia, Mealhada e Cantanhede.

De Águeda foi escolhido o Bolo de Santa Eulália (na categoria Doces Festivos) e os Fuzis (na categoria Biscoitos e Bolos Secos); de Anadia, a Aletria do Mugasa (Doce de Colher e Doce à Fatia) e Bairradinos (Doces de Inovação); da Mealhada – Cavacas de Luso (Doces de Território) e as Papas de Carolo do Rei (Doce de Colher e Doce à Fatia); e de Cantanhede, o Bolo de Ançã (Doce de Território).

Os 420 eleitos foram escolhidos de um total de 907 candidaturas. Da segunda fase de votação do Painel de Especialistas vão resultar 140 doces (7 doces por distrito ou região autónoma), que os portugueses vão votar nas eliminatórias distritais. Estes 140 doces são revelados a 7 de maio, num programa de televisão a emitir em direto pela RTP1.

“Os portugueses estão gulosos por este projeto e vemos isso enquanto o processo de votação avança. Para nós, organização, que acompanhamos o processo desde o primeiro momento é fascinante ver como a eleição vai crescendo, vai ganhando forma e se torna numa oportunidade de projeção e divulgação dos doces e das suas regiões. São centenas os doces que já se comunicaram como candidatos às 7 Maravilhas e que veem na candidatura uma oportunidade de serem colocados no mapa”, explica Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas.

Estes 140 doces vão ser revelados a 7 de maio e são votados pelo público em 20 programas a emitir em direto pela RTP, nos meses de julho e agosto. De cada programa na RTP sai um pré-finalista que passa às semifinais.

Uma novidade desta edição é a existência de um Grande Júri, órgão de deliberação constituído por 7 figuras do espaço mediático, que será responsável pela repescagem de 8 candidatos que se irão juntar aos 20 pré-finalistas apurados pelo público, resultando numa lista de 28 pré-finalistas.

Os 28 pré-finalistas são divididos por sorteio pelas duas semifinais, nos dias 24 e 31 de agosto, dois programas em direto na RTP1, transmitidos em horário nobre. Em cada semifinal são apurados os 7 doces, aqueles que tenham mais votos contabilizados. Nesta fase os 7 elementos do Grande Júri assumem grande preponderância, comentando e provando os Doces.

A Gala Finalíssima decorre a 7 de setembro de 2019 e será transmitida pela RTP1. Dos 14 finalistas apurados vão ser eleitos 7 doces pelos portugueses como 7 Maravilhas de Portugal®.