Bolsas criadas pelo município anadiense visam potenciar empregabilidade

O executivo anadiense vai avançar com a criação de Regulamentos de Incentivos e Benefícios Fiscais, assim como de Atribuição de Bolsas de Estágios em Empresas, de Bolsas de Emprego Qualificado e de Bolsas de Doutoramento do Município de Anadia.

As deliberações foram tomadas na última reunião de Câmara, no passado dia 10 de fevereiro.

Benefícios fiscais

No que respeita ao Regulamento de Incentivos e Benefícios Fiscais, o Município avança que “pretende que funcione como um instrumento orientador na atribuição de benefícios e de incentivos fiscais, consolidando assim, a política fiscal do Município de Anadia, reforçando a componente de apoio à atividade económica, mediante a aprovação de um conjunto de medidas que fomente o desenvolvimento do concelho e o torne ainda mais atrativo para os investidores, potenciando assim o investimento, criando mais empresas e postos de trabalho”.

Bolsas de Estágios

Por sua vez, as Bolsas de Estágios em Empresas pretendem potenciar a empregabilidade de jovens, traduzindo-se na atribuição anual de bolsas dedicadas a alunos que depois de terminar o Ensino Secundário pretendam a inserção no mercado de trabalho, mediante a compensação de uma verba durante um período de seis meses.

Emprego qualificado

As Bolsas de Emprego Qualificado são dirigidas a jovens licenciados, com o desígnio de incentivar o seu regresso a Anadia, através da assunção, por parte da autarquia, de metade dos custos de vencimento durante o período de um ano, valorizando assim o conhecimento e a aprendizagem que adquiriram em prol das empresas do concelho.

É igualmente intenção, com a presente proposta, associar a investigação científica à economia, apoiando duas teses de doutoramento, cujas temáticas possam impulsionar ainda mais os setores económicos do concelho.

“As Bolsas serão assim um importante instrumento para potenciar a empregabilidade de jovens e a fixação de população, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento local, assim como para o progresso e valorização do tecido económico”, lê-se ainda na nota da autarquia.