Vagos organiza 1.º Fórum de Vocação e Identificação Profissional

O Município de Vagos organiza, na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, o 1.º Fórum de Vocação e Identificação Profissional (Fórum VIP). O evento, realizado em colaboração com o Conselho Municipal da Juventude, com o Agrupamento de Escolas de Vagos, EPADRV e Colégio de Calvão, é destinado aos alunos do 9.º e 12.º ano do Ensino Regular e Ensino Profissional, bem como a toda a comunidade jovem em geral.

O Fórum VIP tem como principal objetivo dar aos jovens do Município a oportunidade de visitarem um espaço de orientação, descoberta e preparação para a vida académica e profissional, permitindo-lhes uma maior proximidade às opções que têm disponíveis, de forma a que tomem decisões mais informadas e façam escolhas mais conscientes sobre o seu futuro académico e profissional.

O palco deste evento será o pavilhão do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, em Calvão. O Fórum VIP terá início às 10h, com a inauguração do evento e atividades essencialmente direcionadas aos alunos do 12.º ano. Da parte da tarde, a partir das 14h, as temáticas programadas serão direcionadas para os alunos do 9.º ano de escolaridade.

Haverá diversas atividades, nomeadamente, espaço expositivo em permanência com presença de escolas, universidades, entidades formativas e empresas locais; sessões de esclarecimento sobre orientação vocacional, entrada no mercado de trabalho e testemunhos por parte de ex-alunos do Município. Contará também com o “Serviço VIP”, composto por psicólogos e professores, que tem como missão auxiliar os jovens nas escolhas sobre o seu percurso formativo.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Vagos, Pedro Bento, “este é um evento há muito pensado pelo Município de Vagos e pelo Conselho Municipal da Juventude, que congrega a comunidade escolar à volta de uma questão cada vez mais presente nos nossos dias, que é a orientação vocacional e profissional dos nossos jovens. Nesse sentido, criámos um modelo integrado de propostas, que vão desde a sensibilização, a deteção de oportunidades, para que os nossos jovens estudantes possam, por um lado, melhor perceber qual á a área vocacional em que melhor se sentem e, feita essa triagem, poderem ter uma perspetiva de futuro aliada à perspetiva de oportunidades profissionais.”

O autarca acrescenta que a “orientação vocacional e profissional será mais útil e mais rica quanto mais o aluno investir neste processo, mas considero que é também obrigação da Câmara Municipal fornecer algumas ferramentas para que essa deteção possa ser mais eficazmente realizada.”