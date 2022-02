Câmara da Mealhada já fez 2300 testes à Covid-19 a funcionários e colaboradores

Esta sexta-feira, pela manhã, foi realizada mais uma ação de testagem à Covid-19 a funcionários municipais, como vem sendo hábito desde dezembro de 2021. A aquisição dos testes e a testagem (a cargo de um operador externo) implicam um investimento de cerca de 5 mil euros por parte da Câmara da Mealhada.

A decisão de iniciar a testagem própria foi tomada pelo Executivo Municipal ainda em novembro, antes do aumento do número de testes à Covid-19 disponibilizado pelo Serviço Nacional de Saúde a cada utente. Numa ação concertada com a delegada de saúde local, o Município entendeu que esta seria a melhor forma de proteger funcionários e utentes que contactam com os diversos serviços da autarquia. Em dezembro, janeiro e, agora, início de fevereiro, foram realizados cerca 2.300 testes, o que “permitiu a deteção precoce de um ou outro caso e, assim, evitar focos de doença que poderiam evoluir internamente e ser transpostos para o público”, sublinha Hugo Silva, vereador da autarquia.

O método encontrado pela autarquia para a realização dos testes aos cerca de 300 funcionários foi o recurso a um prestador de serviços que se desloca às instalações municipais a cada 7 ou 14 dias, evitando assim a deslocação a laboratórios que, nesta altura, sentiram o congestionamento devido ao aumento de número de testes realizados pela população.

Além dos funcionários e colaboradores, a Autarquia também disponibiliza testes às instituições particulares de solidariedade social do município, bem como às forças de segurança.

“Adotámos esta medida preventiva em concertação com as autoridades de saúde locais numa altura crítica em que tínhamos os números a aumentar diariamente e continuá-la-emos até que a situação o justifique. Acompanhamos o evoluir da situação no país e reajustaremos a medida de acordo com as orientações dadas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.