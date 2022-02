Campo de Golfe de Cantanhede recebe prova ibérica

O Campo de Golfe de Cantanhede vai receber este domingo, dia 27 de fevereiro, o 9.º Campeonato de Clubes P&P Luso-Galaico. Com organização do Clube de Golfe de Cantanhede e da Associação de Golf do Norte de Portugal, a iniciativa inclui uma prova aberta a todos os clubes filiados na Federação Portuguesa de Golfe e associados da Associação de Golf do Norte de Portugal e Clubes Associados da ASGAPP (Asociación Gallega de Campos de Pitch & Putt).

O Campeonato de Clubes P&P Luso-Galaico é disputado entre formações escolhidas de clube, onde cada equipa será constituída por quatro jogadores e um capitão que tenham como seu “Home Club” o clube que estão a representar.

O programa começa às 10h, onde dois jogadores de cada clube jogarão 18 buracos em Strokeplay Individual Gross e os outros dois jogarão 18 buracos em pares Strokeplay Four Ball Better Ball em Gross.

O campeonato prossegue da parte da tarde, com início às 14h30.