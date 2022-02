Comédia e música de regresso ao Cineteatro Anadia

Os grandes espetáculos de teatro e música estão de regresso ao Cineteatro Anadia. “Monólogos do Pénis”, Carminho e “Ai a minha filha” são alguns dos momentos culturais programados para o próximo mês de março.

A programação arranca com a peça de teatro “Monólogos do Pénis”, no dia 5 de março. Uma comédia protagonizada pelos atores Ricardo Carriço e Ricardo Castro. Uma conversa entre dois amigos, que desvenda o que os homens silenciam quando as mulheres estão presentes. Os seus desejos, preferências e inquietações. Os bilhetes têm um custo de 11 euros. Os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50 por cento.

O concerto da fadista Carminho está agendado para o dia 12. O evento musical esteve agendado para o passado mês de dezembro, mas, devido à situação pandémica, foi adiado para março. A lotação encontra-se esgotada.

A comédia “Ai a minha filha” vai animar o serão do último sábado de março, dia 26. A peça conta com os atores Carlos Cunha e Erika Mota nos principais papéis. O espetáculo decorre, no âmbito do Dia Mundial do Teatro. Esta comédia, da autoria de Roberto Pereira e de Eva Jesus, conta a história de Jacinto, um cinquentão a quem a vida sempre correu de feição, até ao momento em que a sua mulher o apanhou, em flagrante, a traí-la. Os bilhetes custam 8 euros, com desconto de 50 por cento para os portadores dos cartões Anadia Jovem e Sénior.

Os espetáculos têm início às 21h. Os bilhetes podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h, e no dia dos espetáculos, a partir das 14h e ainda na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.

Com o intuito de garantir a segurança das pessoas presentes nos espetáculos, serão cumpridas todas as normas impostas pela DGS.