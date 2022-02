Curso de treinadores de futebol a decorrer na Câmara de Águeda

Formação, que terminará em maio, confere o certificado UEFA C Grau I e conta com cerca de 50 formandos.

A Câmara Municipal de Águeda está a acolher a formação relacionada com o curso de treinadores de futebol UEFA C Grau I, promovido pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA), que envolve cerca de 50 formandos de toda a região.

A AFA, que está delegada pela Federação Portuguesa de Futebol para a organização e realização dos Cursos de Treinadores UEFA C e B de Futebol e Futsal na área geográfica da sua jurisdição, escolheu Águeda para acolher esta ação de formação, à qual a Câmara de Águeda prontamente se associou com a cedência do espaço para acolher as aulas teóricas.

“A formação e valorização dos agentes desportivos é uma premissa estratégia a que damos particular ênfase, porque consideramos que é essencial para o desenvolvimento e implementação das melhores práticas nos clubes do concelho, da região e não só”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que, neste curso, os formandos têm a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos e adquirir as ferramentas e competências necessárias para exercerem esta profissão.

Para o também Vereador do Desporto, é de realçar a importância deste curso, tendo em conta que, no final, os formandos ficarão aptos para treinar todos os escalões de formação dos clubes. “É uma mais-valia para os clubes e crianças que podem aprender com treinadores devidamente habilitados”, frisou, congratulando a AFA pela organização e dinamização deste curso.

As aulas teóricas estão a decorrer, desde janeiro em formato online e presencialmente, no Salão Nobre da Autarquia, desde o dia 12 de fevereiro, enquanto que a formação prática (a partir de 21 de maio) terá lugar no Estádio Municipal, cedido pelo Recreio Desportivo de Águeda. O curso terminará a 29 de maio.

Em Águeda, estão a ser formados cerca de 50 treinadores, entre os quais uma jovem de 23 anos. Residente em Oiã e jogadora de futebol no NEGE (em Vagos), Tatiana salientou que “ser treinadora é o caminho a seguir” e por isso inscreveu-se no curso.

Refira-se que o curso confere uma dupla certificação concedida pela UEFA Coaching Convention e pelo Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT). No final da formação, os formandos recebem esta certificação (que lhes permite o exercício de funções no espaço UEFA e nos países que a reconhecem) e a certificação IPDJ necessária à obtenção do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD), que confere a devida autorização legal para o exercício de funções em Portugal.

Com este curso e com a certificação, os formandos podem, como referido, iniciar funções de treinador nos clubes de formação ou continuar os seus estudos na área para novos graus formativos.