Dia da criação de Bustos celebra a determinação do povo

Já lão vão 102 anos sobre essa data histórica de independência, que abriu a possibilidade do povo passar a escrever a história com a sua própria caneta.

Oliveira do Bairro

Ano após ano, Bustos assinala a criação da freguesia. E já lão vão 102 anos sobre essa data histórica de independência, que abriu a possibilidade do povo passar a escrever a história com a sua própria caneta.

O Dia de Bustos traz à memória os esforços do deputado Costa Ferreira, de Oliveira do Bairro, e a determinação e liderança de Jacinto dos Louros e de Manuel dos Santos Pato, entre tantos outros que vincaram, aqui, o apego à sua terra.

A famosa Lei n° 942 de 18 de fevereiro de 1920 desbravou um caminho novo para os bustuenses, deixando os vizinhos da Mamarrosa seguir igualmente uma nova vida, mas longe de pensar naquela altura – por entre todos e mais alguns festejos – que as duas freguesias passariam a estar de novo ligadas, agora em formato de União de Freguesias, pela famigerada Lei n.º 11-A/2013, que instituiu a reorganização administrativa do território das freguesias.

Pelo meio deste friso cronológico, Bustos ainda festejou outro grande momento da sua história, quando foi aprovada em Assembleia da República, a elevação a Vila, publicada em DR de 26 de agosto, pela Lei 80/2003.

Mas a história de avanços e recuos nesta parcela a poente do concelho de Oliveira do Bairro pode voltar a viver (ou não) outro momento festivo, numa altura em que começa a ficar na ordem do dia a questão para reverter a agregação de freguesias.

Este texto faz parte do especial Terras com História, que pode ler aqui ou na edição impressa de 10 de fevereiro.