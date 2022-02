Duas novas empresas incubadas no Curia Tecnoparque

A Incubadora do Curia Tecnoparque, localizada em Tamengos, Anadia, tem dois novos “inquilinos”: 3D GIS, Lda. (www.3dgis.pt) e BRAVU Design Concept (www.bravu.pt).

Em nota da câmara municipal de Anadia é explicado que a 3D GIS presta serviços na área da geomática, como levantamentos topográficos, mapeamento digital e estudos cartográficos, entre outros. Já a BRAVU presta serviços personalizados de design, comunicação e marketing.

De sublinhar ainda que a Incubadora do Curia Tecnoparque – atualmente com 10 empresas incubadas – está certificada, no âmbito do Programa Startup Visa, do IAPMEI, que permite o acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores.

“A certificação, no âmbito do Programa Startup Visa, para além de constar da base de dados internacional para empreendedores, gerida pelo IAPMEI, permitirá a abertura a candidaturas de empreendedores estrangeiros ligados aos setores tecnológicos, podendo proporcionar sinergias entre os incubados nacionais e estrangeiros, quer da Incubadora do Curia Tecnoparque quer das redes de incubadoras nacionais, bem como apresentar soluções tecnológicas de relevância para o mercado empresarial local”, lê-se naquela nota.