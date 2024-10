Revicentro aposta no “sangue novo” para continuar a crescer

Para celebrar os 30 anos do Grupo, no passado sábado, 5 de outubro, a Revicentro abriu portas para festejar este marco com cerca de 180 clientes e os 11 funcionários da empresa.

A história da Revicentro remonta a 1994, ano em que começou a atividade, com Mário Silva e a esposa, Cristina Silva. O gerente da Revicentro sempre esteve ligado ao ramo de materiais de construção, pois desde cedo começou a trabalhar com o pai no negócio de família, Armando Pires da Silva e Filhos, mas decidiu criar a marca própria, a Revicentro.

O grupo começou por comercializar revestimentos cerâmicos, materiais associados e pré-fabricados de gesso. Um ano depois, em 1995, a equipa aumentou devido ao crescimento da empresa, com o início da comercialização de argamassas para projetar, ferramentas e acessórios, o que era uma “inovação na altura”, afirma Mário Silva. Assim, formou-se a Revimat, um serviço de venda e entrega de materiais de construção para todo o território nacional e algum internacional.

“Em finais dos anos 90, com o grande crescimento na área da construção, foi criada a Reviserv, um serviço dentro da Revicentro, com o intuito de responder a essa necessidade, fazendo serviços de construção.” Esta atividade deslocou-se para França, em 2012 e estinguiu-se em 2020 com a chegada da pandemia.

Com a evolução do mercado e a necessidade de recorrer ao aluguer de equipamentos para as suas próprias obras, em 2002 nasceu a Revirent, que neste momento dispõe de uma frota com mais de 200 equipamentos, cobrindo diversas áreas. Desta nova necessidade a nível de manutenção das máquinas da Revirent, surge a Revicert, “para certificar e reparar as máquinas”.

Com o crescimento do grupo, Mário Silva foi “desafiado” pelas filhas e genro a mudar de espaço para outro local com mais visibilidade, na Nacional 235, em Oiã. O gerente afirma que foi “o sangue novo que impulsionou o crescimento exponencial da empresa”. Então, em setembro de 2023, o grupo Revicentro abriu portas nas suas novas e atuais instalações e está, de momento, a investir no marketing digital, com a renovação dos sites do grupo, para cada serviço fornecido, e a criação de uma loja online.

