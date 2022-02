Hora do conto e oficinas de teatro em fevereiro na Biblioteca de Vagos

A Biblioteca Municipal João Grave, em Vagos, apresenta todos os sábados de fevereiro, a hora do conto, às 11h, e ainda as oficinas de teatro e das artes, pelas 11h30. Estas atividades pretendem promover nas crianças o gosto pela leitura.

No próximo sábado, dia 5, há Hora do conto às 11h, com a história: “O coala que foi capaz” de Rachel Bright e Jim Field, seguindo-se, às 11h30, a Oficina de teatro “Dramatiza”.

No sábado, dia 12, Hora do conto com a história: “Um livro para todos os dias” de Isabel Minhós Martins; e a Oficina de artes ” Dias felizes”.

No dia 19, Hora do conto com a história: “A pedra dos desejos” de Steve Smallman e Rebecca Elliott; e Oficina de teatro “Dramatiza”.

Finalmente, no último sábado de fevereiro, dia 26, a Hora do conto será com a história “Dom Leão e Dona Catatua” de Manuela Micaelo, seguindo-se a Oficina de artes “Leques divertidos”.

Estas atividades estão abertas à participação do público. A inscrição é obrigatória, para o e-mail biblioteca@cm-vagos.pt até às 18h do dia anterior. A entrada é livre.