Hugo Oliveira é o novo treinador do SC Fermentelos

Segundo o Jornal da Bairrada conseguiu apurar de fonte segura, Hugo Oliveira é o novo treinador do Sporting Clube de Fermentelos, substituindo no cargo José Alexandre, que deixou por sua iniciativa o clube, após o jogo com o Estarreja a contar para a 5.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro.

Devido a divergências de opiniões e princípios, José Alexandre decidiu deixar o comando técnico do Fermentelos. Mas acabou por sair a bem com toda a estrutura diretiva. O ex-treinador realizou catorze jogos para o Campeonato SABSEG, onde conseguiu 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas e 17 pontos conquistados, e ainda dois jogos para a Taça Distrito de Aveiro, com uma vitória e uma derrota, no último domingo, em casa, contra o Estarreja.

Para o seu lugar, a direção do clube da Pateira escolheu Hugo Oliveira, que a 17 de janeiro tinha fechado um ciclo de duas épocas e meia no Alvarenga, clube onde foi campeão distrital do Campeonato SABSEG e a consequente subida ao Campeonato de Portugal.

O novo treinador do Fermentelos, de 40 anos, fez praticamente toda a sua carreira no Alba, onde começou a treinar a formação. Seguiram-se 7 épocas a treinar a equipa principal e na época 2019/2020 abraçou o projeto do Alvarenga, onde desenvolveu um grande trabalho, ao conduzir o clube do concelho de Arouca dos distritais ao Campeonato de Portugal.

Agora, no clube da Pateira, tem um grande desafio pela frente: garantir a manutenção no Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro.

Entretanto, outro treinador, Nuno Vilarinho, também por iniciativa própria, deixou o comando técnico da equipa de juniores.