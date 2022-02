Jovens talentos nacionais no Ténis de Mesa deram espetáculo em Vagos

Cerca de 400 atletas de todo o país estiveram presentes no XVI Torneio Aberto Concelho de Vagos em ténis de mesa, que decorreu no passado fim de semana em Vagos.

A competição, organizada pelo Município de Vagos e pelo Vagos Sport Clube, sob a égide da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, decorreu no Pavilhão Municipal de Vagos e congregou 38 clubes inscritos e 400 atletas, nas classes de sub-10, sub-12, sub-15 e sub-19, realizando provas que pontuaram para cada uma das categorias respetivas, para a classificação nacional dos atletas e para o Torneio 800.

Estiveram presentes os melhores mesatenistas nacionais de cada uma das classes, que proporcionaram belos momentos de ténis de mesa e que transformaram Vagos na capital da modalidade nos escalões de formação durante os dias de sábado e de domingo.

No sábado, evoluíram as classes de sub-10 e de sub-15 que, após um forte dia de competição, haveriam de consagrar como vencedores Núria Madeira do CTM de Vila Real na categoria sub-10 feminina e Tiago Morais do ACM Madeira na vertente masculina. No que diz respeito ao escalão de sub-15, destaque para Mariana Costa do Canidelo na variante feminina e para Tiago Olhero do CCR Arrabães em masculinos.

O domingo foi dedicado às classes de sub-12 e sub-19. Devido à maior experiência e capacidade física dos atletas em cada uma das 18 mesas de jogo preparadas no Pavilhão Municipal de Vagos a competição foi intensa e espetacular e, depois de um dia de fortes emoções, sobressaíram Inês Calixto do CTM de Mirandela em sub-12 femininos e Renato Rosário do Juncal em masculinos. Na classe sub-19, na vertente feminina, Mariana Costa repetiu a vitória obtida no dia anterior na classe sub-15, enquanto que, no setor masculino, o grande vencedor foi Alexandre Queirós do CCR Arrabães.

O balanço deste XVI Torneio Aberto é extremamente positivo quer do ponto de vista da organização, quer na faceta competitiva, com o Pavilhão Municipal Dr. João Rocha – Pai a registar boas molduras humanas tanto no sábado como no domingo.

A Câmara de Vagos parabenizou todos os competidores “pelo esforço e desempenho demostrado num fantástico fim de semana desportivo”.