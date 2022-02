Monólogos do Pénis com Ricardo Carriço e Ricardo Castro no Cineteatro Anadia

A peça de teatro “Monólogos do Pénis” vai subir ao palco do Cineteatro Anadia, no próximo dia 5 de março, pelas 21h. Uma comédia protagonizada pelos atores Ricardo Carriço e Ricardo Castro, numa encenação de Paulo Cintrão.

Uma conversa entre dois amigos (Santiago e Guilherme), que desvenda o que os homens silenciam quando as mulheres estão presentes. Os seus desejos, preferências e inquietações. Confissões entre um “fura-vidas”, vendedor de automóveis, e um “sofisticado” jornalista e escritor. A experiência de vida de cada um destes amigos dão o mote para uma conversa em que falam abertamente e refletem sobre a alma feminina e o corpo da mulher. Um retrato de comportamentos, através de dois discursos bem distintos.

Vamos ouvir falar de questões relacionadas com sexo, o desempenho na cama, vantagens e desvantagens do casamento e do divórcio, fetiches, conquistas e desejos relacionados com detalhes anatómicos, entre outros temas.

A peça tem sido um fenómeno de audiências no Brasil, vista por mais de 1,5 milhões de espetadores, tendo estado em cena durante mais de uma década.

Os bilhetes têm um custo de 11 euros.