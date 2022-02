Município de Anadia apoia mais oito famílias

O apoio é destinado a crianças que sejam registadas como naturais do concelho de Anadia ou adotadas por famílias com residência há mais de um ano e com recenseamento no concelho de Anadia.

O executivo municipal vai apoiar mais oito famílias do concelho de Anadia com o incentivo à natalidade, num valor total de oito mil euros, no âmbito da medida “Nascer Anadiense”, prevista no Regulamento Geral de Ação Social do Município.

A decisão foi tomada, no passado dia 10 de fevereiro, em reunião de Câmara.

“Nascer Anadiense” tem como propósito incentivar a natalidade, através da atribuição de um apoio pecuniário de mil euros destinado a compensar os custos com a realização de despesas, em bens e serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, sendo elegíveis aquelas que respeitem, nomeadamente, a vacinas não contempladas no Plano Nacional de Vacinação, assistência médica e medicamentosa, artigos de puericultura e mobiliário, equipamentos de segurança, higiene e conforto, vestuário e calçado, em adequação com a idade da criança.

O apoio é destinado a crianças que sejam registadas como naturais do concelho de Anadia ou adotadas por famílias com residência há mais de um ano e com recenseamento no concelho de Anadia. De acordo com o Regulamento, metade do montante do incentivo atribuído terá de ser despendido em estabelecimentos comerciais sitos na área do concelho de Anadia.