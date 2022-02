Museu das 2 Rodas já recebeu mais de 4 mil visitantes

Apesar das limitações impostas pela pandemia, cerca de quatro mil pessoas já visitaram o Museu das 2 Rodas (M2R), localizado no Centro de Alto Rendimento (Velódromo Nacional), em Sangalhos, durante os primeiros seis meses de funcionamento daquele espaço museológico.

O M2R foi inaugurado, em julho passado, tendo sido visitado por pessoas provenientes de 135 cidades portuguesas, de norte a sul do país, e de 14 países, dos quatro cantos do mundo, nomeadamente Alemanha, Angola, Austrália, Brasil, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos da América, França, Luxemburgo, Malta, Noruega, Suíça e Suécia, avança nota da autarquia anadiense.

Acrescente-se que, este núcleo museológico, único no país, tem como principal objetivo dar a conhecer a história do setor das duas rodas (bicicletas e motorizadas), mostrando ainda a sua forte ligação ao concelho de Anadia, assim como a importância desta indústria na economia da região.

Para além de bicicletas e motorizadas, o museu conta com uma grande panóplia de peças e acessórios, algumas delas autênticas raridades, que marcam também a história do ciclismo e do motociclismo local, regional e nacional. O espaço conta também com um importante espólio documental e fotográfico.

Como o Museu das 2 Rodas está em constante renovação, com a inserção periódica de novidades, os visitantes podem agora apreciar os mais recentes ciclomotores em exposição: SICAM (1922), da coleção João Seixas; Cinal Pachancho Himalaia (1957), cedida por António Ribeiro; e Diana (1950), da coleção Manuel Sousa Veiga.

A entrada é gratuita e dá-se preferência a quem fizer marcação prévia da visita através do número de telefone 234 738 218 (disponível de segunda a sexta-feira). Uma visita ao Museu das Duas Rodas tem a duração aproximada de 50 minutos e pode ser realizada todos os dias, nos seguintes horários: 10h, 11h, 12h, 15h, 16h e 17h.