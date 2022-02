Prémios W 2021: Caves da Montanha são Produtor do Ano (espumantes)

Sediadas em Anadia, as Caves da Montanha acabam de ser distinguidas como Produtor do Ano (categoria de espumantes), pelos Prémios W 2021, do enólogo e crítico de vinhos, Aníbal Coutinho.

Esta 12.ª edição dos Prémios W contou com 32 categorias mas na região da Bairrada apenas as Caves Montanha foram distinguidas. Assim, de uma lista de 10 empresas nomeadas nesta categoria, as Caves Montanha arrecadaram este importante galardão.

A JB, o enólogo das Caves da Montanha, Bruno Seabra, mostrou-se muito satisfeito com o prémio, destacando que embora a empresa já tenha sido nomeada em edições anteriores, esta foi a primeira vez que recebeu esta distinção, que vem premiar “o trabalho, o esforço, a dedicação e o dinamismo de uma vasta equipa, que continua a trazer consistência aos produtos que produz e comercializa”.

Bruno Seabra sublinha que a empresa anadiense, fundada em 1943 por Adriano Henriques, produz atualmente cerca de 3 milhões de garrafas de espumante por ano, sendo que 1, 5 milhões se destinam a espumantes DOC Bairrada.

“Já compramos mais de meio milhão de quilos de uvas na Bairrada destinados apenas à produção de DOC Bairrada”, atesta o enólogo.

A empresa, atualmente na quarta geração, está focada na produção de vinhos de qualidade, sendo prova disso os muitos prémios que tem vindo a ganhar ao longo dos anos.