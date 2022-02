Renovada cedência da Escola do Cruzeiro aos Escuteiros e Dadores de Sangue de Sangalhos

A Câmara Municipal de Anadia renovou a cedência da utilização das instalações da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Cruzeiro, na localidade de Sangalhos, ao Agrupamento 681 de Escuteiros de Sangalhos e à Associação da Dadores de Sangue da Freguesia de Sangalhos (ADASFES) com a aprovação de um novo protocolo. A deliberação foi tomada na reunião de executivo do passado dia 24 de fevereiro.

A cedência das instalações, por um período de 10 anos, será efetivada, através de um protocolo tripartido entre o Município de Anadia, a Freguesia de Sangalhos e as associações em causa.

“O Município teve em consideração o importante papel que estas duas instituições desempenham, junto das populações onde se encontram inseridas, bem como dos valores e causas que promovem e defendem”, lê-se no comunicado da autarquia que refere ainda o facto do Município de Anadia ter vindo a colocar ao serviço da comunidade as escolas desativadas, através de protocolos com associações desportivas, culturais e recreativas, e outras, de forma a manter a manutenção e preservação dos espaços, bem como do património edificado.