Selo “Escola Amiga das Crianças” distingue escola de Febres

A Escola Básica Carlos de Oliveira, de Febres, recebeu o selo “Escola Amiga da Criança”, distinção atribuída aos estabelecimentos de ensino que desenvolvem projetos educativos que estimulam o desenvolvimento mais feliz da criança em contexto escolar.

Aquele estabelecimento de ensino foi galardoado pela organização da “Semana Olímpica EB Carlos de Oliveira”, no ano letivo anterior, uma réplica dos Jogos Olímpicos ajustada ao contexto pandémico que ainda se vive. O programa do evento incluiu cerimónias de abertura e de encerramento, entrevistas on-line a atletas e treinadores olímpicos, exposição de trabalhos e competições.

A sessão contou com a presença de Pedro Cardoso, vice-presidente Câmara Municipal e responsável pelo pelouro da educação, Raquel Grilo, presidente da Junta de Freguesia de Febres, José Soares, diretor do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, Sónia Fernandes, coordenadora do projeto, uma representante da LeYa, entre outros convidados presentes.

Para Pedro Cardoso “este é um bom exemplo de como uma ideia simples pode resultar num projeto fantástico. A distinção é motivo de orgulho para todos nós, comunidade educativa, e representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido por quem se empenha em conceber e concretizar projetos adicionais e iniciativas para que os alunos aprendam, cresçam e sejam felizes no espaço escolar. Professores, alunos, pessoal não docente, direção, no fundo toda a comunidade escolar, não se tem poupado a esforços para criarem na construção de uma escola que educa e onde se é feliz.”, observou.

Por outro lado, José Soares manifestou grande satisfação “pelo prémio atribuído ao Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria no âmbito da realização da Semana Olímpica”. O responsável salientou ainda “a referência e menção honrosa concedidas pela Conferência “Trust” e do Comité Olímpico de Portugal ao nosso projeto”, salientando ainda “os 14 projetos que se encontram em desenvolvimento, na esperança de que obtenham o mesmo sucesso e reconhecimento deste e que em tudo engrandecem o agrupamento e o próprio concelho”.

No concelho de Cantanhede, também a EB 2/3 S. João Garcia Bacelar já participara noutras edições desta iniciativa, com projetos ligados à reciclagem, cálculo mental e alimentação saudável.

A “Escola Amiga da Criança” é uma iniciativa conjunta da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais, da LeYa e do psicólogo Eduardo Sá, e distingue projetos educativos de diversas áreas, como alimentação saudável, cidadania/inclusão, envolvimento da família, literacia, entre outras, suscetíveis de trazerem mais-valias aos estabelecimentos de ensino, pelos prémios que podem ser conquistados e pelo crescimento e desenvolvimento da autonomia dos alunos.

Recorde-se que projeto vencedor de cada uma das 8 categorias ganha 5 mil euros em livros LeYa, entregues à biblioteca de cada escola.