TRANSKIKO abre filial em concelho de Cantanhede

A TRANSKIKO quer marcar a diferença junto do cliente, com serviços de qualidade, prestados com elevado profissionalismo e rapidez.

Com apenas três anos de existência, a Transkiko, com sede em Anadia, acaba de abrir uma delegação no concelho de Cantanhede.

Esta empresa de camionagem surgiu em dezembro de 2018 pelas mãos do anadiense Rodrigo Gomes, na altura apoiado e impulsionado pelos pais. “Sempre fui motorista, sempre fiz distribuição porta-a-porta ,sendo funcionário de outra empresa até dezembro de 2018”, recorda o jovem empresário que tem na esposa Sophie, o seu braço direito, mostrando-se bastante otimista em relação ao futuro, mas também muito satisfeito com o caminho percorrido até aqui, sempre com a ajuda da esposa.

“Era para ser só uma viatura ou duas e já vamos com 13”, destaca Rodrigo Gomes que, apenas com 25 anos, tem mostrado muita determinação no percurso que está determinado a trilhar.

“Foi tudo desenvolvido, do zero, por mim”, explica dando nota que neste trajeto ascendente a TRANSKIKO conta já com 11 funcionários e 13 viaturas (10 ligeiras e 3 pesados).



Notícia completa na edição impressa ou digital