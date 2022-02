UF Tamengos, Aguim e Óis do Bairro: Manutenção de espaços verdes leva grande fatia orçamento

Autarca gostaria de ver concretizadas: rotunda no Peneireiro, em pleno IC 2 e Unidade de Saúde Familiar, em Tamengos.

Com um orçamento próximo dos 170 mil euros para o ano em curso, Óscar Ventura, presidente da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro fala num “trabalho de continuidade” que terá como principal foco a manutenção e limpeza de espaços verdes, mas também a necessidade de continuar a cimentar algumas valetas por forma a diminuir os encargos que a JF tem com estas.

“A limpeza de valetas e aquedutos tem sido uma preocupação constante dos executivos a que tenho presidido”, diz, reconhecendo que a limpeza, sobretudo junto a núcleos habitacionais, é importante.

Nos planos está também a manutenção e preservação de uma nascente na Mata da Curia, a requalificação do Vale da Bica e do parque que ali se encontra, dotando-o de mesas, bancos e vedação, “por forma a dar-lhe um aspeto mais simpático, para não parecer tão abandonado”, acrescenta. Mas Óscar Ventura quer ainda avançar com obras em dois dos três cemitérios (Aguim e Tamengos) que estão sob a alçada da junta de freguesia.

Com o reforço financeiro que vai chegar da câmara municipal de Anadia, o autarca desta UF sublinha que a maior fatia se destina aos trabalhos de manutenção e limpeza de espaços públicos, na medida em que a JF vai assumir esta competência.

