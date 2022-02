Vagos e Santo António: Presidente quer retomar dinâmica de proximidade

A União de Freguesias de Vagos e Santo António está empenhada em dar continuidade à requalificação do polidesportivo, em Santo António, onde irá também nascer um Parque Aventura. No ano passado, recorda o presidente desta união de freguesias, Fernando Julião, “foi feito um grande investimento no campo de futebol, com a colocação de piso sintético e balizas, e melhoramentos ao nível dos muros, instalações sanitárias e zona envolvente”.

Em relação ao Parque Aventura, a Junta tem estado a proceder à aquisição de terrenos e a prepará-los. O projeto, que se prevê estar concluído em 2023, vai ter vários equipamentos ligados a atividades radicais, como arborismo, slide, etc.. No mesmo local, está a ser criada uma zona de estacionamento, para cerca de 150 a 200 veículos, e o parque de merendas está a ser requalificado. “Dimensionámos aquele espaço porque no futuro queremos assumi-lo como zona de eventos, culturais ou desportivos”, frisa Fernando Julião.

Com um orçamento de 312 mil euros, “muito apertado para as obras que gostaríamos de realizar”, a Junta conta com a ajuda da Câmara Municipal de Vagos.

