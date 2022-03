Ação desportiva sensibiliza para questões ambientais em Anadia

‘Plogging’ é uma atividade que combina o jogging com a recolha de lixo. Em Anadia, no próximo sábado, dia 19 de março, o ‘plogging’ vai marcar mais uma ação ambiental “Por uma aldeia + limpa” que vai reunir diversas associações do concelho.

Ao JB, Frederico Carvalho, um dos mentores da iniciativa que é apoiada pela Câmara Municipal de Anadia e pelas diversas Juntas de Freguesia, avança que “os membros de diversas associações e projetos do concelho vão participar em várias ações, interagindo uns com os outros e assim, em conjunto, promover a prática do plogging”.

Através do voluntariado, os participantes (que se esperam sejam bastantes) vão correr ou caminhar e apanhar diverso tipo de lixo (garrafas de plástico e vidro, embalagens de metal, papéis, máscaras) que invadem as bermas das estradas, um pouco por todo o concelho.



