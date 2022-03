Anadia: Associações culturais recebem apoios financeiros

São 18, as associações culturais do concelho de Anadia que vão receber um apoio financeiro que totaliza 44 mil euros.

O Município de Anadia deliberou atribuir um apoio financeiro, no valor total de 44 mil euros, às associações culturais que apresentaram candidaturas ao Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural (PAMDC) e que se encontravam devidamente instruídas. As verbas foram aprovadas, na última reunião de executivo, no passado dia 10 de março, e têm como intuito apoiar a sua atividade regular.

Nesta fase foram contempladas 18 associações: ADABEM – Núcleo Cultural, Associação Cultural e Recreativa Cerca-São Pedro, Associação “O Coral da Bairrada”, Associação Recreativa e Cultural de Tamengos, Associação Recuperar a Aldeia de Torres, Associação Coral Stella Maris – Music & Arts, Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, Casa do Povo de Avelãs de Caminho – Sons de Avelãs, Casa do Povo de Vilarinho do Bairro – Rancho Folclórico e Grupo de Bombos “Bate Forte”, Centro Cultural e Recreativo de Samel, Centro Social Cultural e Recreativo de Poutena – Dança Jazz, Centro Sócio Cultural de Horta, Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada, Grupo Artístico e Cultural “Os Rouxinóis”, Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro – GFC, Associação, Grupo Folclórico de Óis do Bairro “Os Olhitos da Bairrada”, Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina e Orquestra Desigual da Bairrada ODB – Associação. Os apoios a conceder serão formalizados mediante a celebração de Contratos Programa de Desenvolvimento Cultural.

O apoio, segundo nota camarária, “serve como incentivo à continuidade da atividade das associações e ao próprio desenvolvimento cultural, complementando, também, dessa forma, o investimento que vem sendo realizado pelo Município neste importante setor da sociedade”. Por outro lado, reconhece as limitações decorrentes da pandemia e da suspensão da atividade das associações culturais, com a inerente diminuição das receitas perante a impossibilidade de promoção de eventos que poderiam contribuir para melhorar a sua tesouraria.

De salientar ainda que as associações, para além do apoio à atividade regular, podem ainda apresentar candidaturas para a realização de ações pontuais que careçam de outro reforço financeiro.