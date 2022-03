Ançã, vila milenar, merece atenção redobrada da Junta

Entrevista ao presidente da Junta de Ançã, Cláudio Cardoso, na edição desta semana do JB.

Cláudio Cardoso recebe-nos no seu gabinete, com vista privilegiada para um dos extremos da vila de Ançã e num espaço carregado de história(s) e de memórias. A antiga Escola Primária, hoje Junta de Freguesia de Ançã, é um dos muitos exemplos do património carregado de simbolismo desta freguesia.

Ançã, realça o presidente, “é uma vila histórica, milenar” e, como tal, apresenta duas realidades, a urbana e a zona histórica. Na maior parte da zona histórica, não se usa alcatrão, a aposta continua a ser a Pedra de Ançã, quer na construção quer na manutenção das zonas públicas. “E depois, temos o resto da freguesia, que merece igual atenção, embora de forma diferenciada”, frisa Cláudio Cardoso.

Numa freguesia com três lugares distintos uns dos outros – Ançã, Granja e Ameixoeira -, há algo que este executivo, que Cláudio Cardoso lidera em segundo mandato, tem sempre presente: equidade. Ameixoeira pode ter apenas seis habitações, mas “tem direito a iguais condições que os outros lugares”. Ou na Granja de Ançã, “com obras prometidas reiteradamente pelos executivos desde o 25 de Abril e que nós conseguimos concretizar, como a requalificação da Ladeira da Granja ou da escola, que passou a ser um centro cultural”.

A requalificação das estradas da freguesia é para continuar este ano e ao longo do mandato. Falamos de toda a malha urbana mais central, desde a Quinta de Santo António até ao edifício da Junta, com “a criação de passeios e acessibilidades inclusivas e adaptadas a esta vila milenar, e que acaba por ser o coração patrimonial do concelho de Cantanhede”.

Para o presidente da Junta, “nem sempre são as obras que enchem o olho as que mais interessam. É um conjunto, que inclui a proximidade, a inclusão, a inovação, a responsabilidade, o serviço… tudo isso importa.”

