Av. Caminho: Construção de valetas e passeios leva parte significativa do orçamento

Com um orçamento a rondar os 75 mil euros, Lúcia Jesus, reconduzida na liderança dos destinos da freguesia por mais quatro anos, reconhece que este é “limitado quando comparado com as reais necessidades” da mesma.

Por outro lado, não deixa de lamentar também que os recursos humanos e equipamentos disponíveis não cheguem para fazer face “às exigências diárias de limpeza e manutenção”, assim como, tratando-se de um orçamento muito reduzido, a Junta de Freguesia esteja impossibilitada de realizar “grandes projetos ou obras”, sendo necessária, diz a autarca, “alguma ginástica orçamental para cumprir com aquilo que pretendemos para a nossa freguesia.”

Com o novo mandato ainda a começar e poucos meses depois da sua reeleição, elenca como principal obra um grande projeto que, sendo para o mandato, ainda ‘agora’ começou, com o primeiro passo já dado. Lúcia Jesus refere-se à aquisição de um terreno junto ao Parque Claudino Pinto, para futura construção de infraestruturas que ali urge edificar.

Ler mais na edição impressa ou digital