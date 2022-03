Av. Cima: Obras prioritárias contrastam com parcos recursos materiais e humanos

“A delegação de competências é uma maneira do Estado passar para as Freguesias o trabalho que lhe competia e que, ao longo dos anos, não foi eficaz a fazer”, diz o autarca José Manuel Carvalho.

José Manuel Carvalho é o novo autarca da freguesia de Avelãs de Cima. Sucede a Manuel Veiga, mas a experiência autárquica tem já alguns anos. Em 2009 foi secretário da mesa da AF (assembleia de freguesia) e, em 2013 e 2017, foi eleito presidente da AF.



“Tive a sorte de trabalhar com um presidente e executivo que sempre me colocou ao corrente de todas as decisões e, muitas vezes, fui chamado a participar”, recorda, reconhecendo que, por isso, não estranha as funções que agora desempenha, das quais faz já um “balanço positivo e agradável”, até porque “os níveis de proximidade mantiveram-se muito elevados”.

Parcos recursos

Com um orçamento a rondar os 132 mil euros para o ano em curso, o autarca de Avelãs de Cima também sente na pele as carências que acabam por ser amplificadas numa freguesia serrana que, em cerca de 42 quilómetros quadrados, tem quase 500 quilómetros de caminhos rurais e florestais.



Assim, reconhecendo as limitações do ponto de vista de recursos materiais e humanos, “que afetam as melhores decisões em função daquilo que era desejável para as pessoas”, diz também sentir “uma desigualdade muito grande entre a capacidade e o apoio, por exemplo, em candidaturas para meios materiais, relativamente às autarquias mais urbanas.”

Notícia completa na edição impressa ou digital