Av. Caminho: Padre Armando apresenta novas “Crónicas exemplares de um mundo cão”

Em cerimónia simples, foi apresentado o novo livro do Pe. Manuel Armando, na tarde morna do último domingo, no salão da Casa do Povo de Avelãs de Caminho, o 2.º volume das “Crónicas exemplares de um mundo cão”, compendiadas da sua colaboração nos semanários Jornal da Bairrada e Soberania do Povo.

Este mesmo livro do assíduo colaborador de JB, Pe. Manuel Armando, irá ser apresentado também, no próximo dia 2 de abril (sábado), pelas 15h, na antiga Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, neste caso por Armando França, que foi presidente da Câmara de Ovar, ex-deputado na AR e no Parlamento Europeu. Como de bom costume, haverá um momento de festa, com a participação do cantor Rui Amorim e da Orquestra Juvenil da Casa do Povo de Águeda, dirigida por Sérgio Brito.

Outras apresentações: uma a realizar em 27, domingo próximo, em Cacia, onde o autor foi pároco, na sede da Junta de Freguesia, como é habitual. A apresentação caberá à Desembargadora, Teresa Coimbra, e a animação estará a cargo do Coro da Universidade sénior de Cacia.

Com um grande apego amor à terra natal, que nunca falta nas suas crónicas ou na poesia, Vale Maior não poderia faltar neste roteiro cultural, o que vai acontecer no domingo, dia 3 de abril. Cerimónia simples, não faltará animação pelo Grupo Coral de Santa Eulália.

