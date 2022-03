Coração da vila de Vagos vai pulsar ao ritmo de “Flores, Livros e Artes”

De 25 a 27 de março, o Município de Vagos leva a cabo a iniciativa Entre Flores, Livros e Artes, que decorrerá no largo da Biblioteca Municipal de Vagos. O evento pretende exaltar a cultura nas suas diversas vertentes, como a música, a literatura, as artes plásticas, o teatro, entre muitos outros pontos de interesse que irão acontecer nos três dias de iniciativa.

O arranque está marcado para dia 25, às 18h com a interpretação musical de uma Brass Band, seguida da atividade “Raku – Queima de Vidrado” por João Domingos.

Sábado, 26 de março, abre às 11h com uma sessão de contos interpretada por Ivo Prata, no âmbito do projeto Emocionário. Pelas 15h realiza-se a atividade “Gira Contos”, seguida da apresentação do livro de Filipe Calhau, intitulado “Um ensaio sobre a atitude filosófica”. Pelas 17h acontece a “Oficina de elaboração de colares de flores” com Maria Luís Mateus, enquanto que o destaque deste segundo dia do evento Entre Flores, Livros e Artes está reservado para depois das 21h com a apresentação de um espetáculo de VideoMapping, ao abrigo da Programação Cultural em Rede “Os Nossos e os Vossos pela Cultura” com três projeções de imagens identitárias do Município de Vagos, entre as quais irão acontecer apontamentos de fado com a interpretação de Carolina Pessoa.

Para domingo, dia 27 de março, às 11h acontece a Oficina de Teatro, seguida da Oficina de Artes Plásticas, que terá o seu início pelas 15h. Às 16h inicia-se a Oficina de Macramé com Katarina Ferreira, sendo que pelas 18h haverá um momento de animação musical com interpretação de Nuno Cipriano. Pelas 21h teremos a reposição do espetáculo de VideoMapping a que se vai associar a música de Une Samba, numa mescla de sonoridades de Portugal e do Brasil.

Durante os três dias, em permanência, estarão patentes a Feira do Livro, o Artesanato e a Exposição de Flores.

Para a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vagos, Dulcínia Sereno, “este é um evento diferenciador e que consegue integrar diversas demonstrações culturais que, esperamos, consiga ir ao encontro das expetativas dos vaguenses. Teremos um pouco de tudo, num evento cuja preparação nos está a encher de satisfação.”