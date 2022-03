Curia Tecnoparque acolhe sessões de capacitação para PME

O auditório do Curia Tecnoparque, em Tamengos, Anadia, vai acolher um conjunto de quatro sessões de capacitação para PME – Pequenas e Médias Empresas, para reforçar as suas competências exportadoras e digitais, no âmbito do projeto ADE – Aveiro Digital Export, promovido pela AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, em parceria com o Município de Anadia.

A primeira sessão, subordinada à temática das plataformas de e-commerce e e-marketplaces, está agendada para o próximo dia 23 de março, decorrendo entre as 9h30 e as 12h30.

António Teixeira será o orador convidado, partilhando com os participantes a sua experiência no apoio a grandes e pequenas organizações, na consolidação de estratégias de transformação digital há mais de 20 anos.

As próximas sessões estão marcadas para os dias 19 de abril (Digital Costumer Care); 10 de maio (Empreendedorismo Digital); e 2 de junho (Social Media).

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória, através do link: https://cutt.ly/sPXiynz.