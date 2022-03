Edil que Cantanhede quer que governo autorize IPSS e bombeiros a utilizar gasóleo verde

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, vai enviar ao Primeiro-Ministro uma carta a pedir que o Governo aprove a utilização de gasóleo verde por parte das IPSS e Bombeiros Voluntários.

A iniciativa foi anunciada na reunião camarária de 7 de março, no período antes da ordem do dia, e foi consensualizada entre todos os membros do executivo. O objetivo é “sensibilizar o chefe do Governo para a necessidade de serem encontradas soluções que permitam aliviar da asfixia em que se encontram as instituições que prestam inestimáveis serviços de carácter social, muito particularmente depois da recente escalada do preço dos combustíveis para valores absolutamente insuportáveis”.

Segundo Helena Teodósio, “a situação dessas instituições tem vindo a agravar-se dramaticamente desde há algum tempo com a subida generalizada dos bens e serviços, mas esta última subida do preço do gasóleo e da gasolina deixou os seus responsáveis em pânico, sem saberem o que fazer para garantir a prestação dos serviços para que foram criadas, o que, a continuar assim, pode vir a redundar numa verdadeira catástrofe social”.

“Não é um problema do concelho de Cantanhede, é um problema geral do país e eu defendo que o Governo tem na mão a chave para pelo menos o mitigar, permitindo a utilização combustível mais barato, nomeadamente de gasóleo verde, às IPSS e Bombeiros Voluntários, cujo estatuto e missão de resto o justificam plenamente”, sublinha a líder do executivo camarário cantanhedense, adiantando que “uma solução desta natureza não é apenas necessária, é urgente, muito urgente, ainda que transitoriamente”.