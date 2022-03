Mamarrosa: Festival Semente germina o valor da leitura e da terra

Oliveira do Bairro

Durante um fim de semana, a vila da Mamarrosa vai abrir as suas adegas tradicionais e outros espaços emblemáticos para sensibilizar o público para o papel da leitura, da preservação do património e da conservação ambiental.

O Festival Semente, que nos remete para interiorizar aqueles objetivos, é uma ideia da Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade (PROMOB), em parceria com a Galeria Olga Santos. O evento já fermenta há algum tempo, resguardado de uma pandemia, mas só agora encontrou condições para desabrochar no terreno. Literalmente, na terra, como fator primeiro que liga toda a dinâmica do evento, que numa das suas vertentes terá, também como grande base a memória da professora Rosinda de Oliveira.

De 18 a 20 de março, o Festival Semente percorrerá 10 espaços da vila, entre antigas adegas e destilarias, antigos Correios, ADASMA e salão da AMMA, mas também vai estar na rua, nas escolas… vai envolver a comunidade (associações, escolas, população…).

A exposições permanentes juntam-se, entre outros momentos, uma caminhada literária, performances, ateliês, tertúlias, palestras e apresentação de livros. Por entre cubas, lagares e pipas gigantes, balanças, bancos e mesas compridas que no antanho desafiavam ao convívio, estes palcos improvisados vão fazer desfilar a arte, com a pintura, a poesia, a música e as tertúlias a acontecerem, acompanhadas, quem sabe, por um identitário tinto baga.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 10 de março.

Entretanto fica aqui o programa completo. Todas as atividades são gratuitas mas carecem de inscrição.