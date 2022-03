“Meninos da Sacristia” lançam “Carrossel” em Anadia

Os “Meninos da Sacristia” vão fazer a apresentação pública do seu mais recente trabalho discográfico, “Carrossel”, no próximo dia 19 de março, pelas 21h15, no Cineteatro de Anadia.

2022 vê nascer o seu primeiro disco de originais, produzido por João Só. É a obra de uma banda experiente que faz o casamento perfeito entre as suas principais influências musicais (rock and roll e pop dos anos 70 e 80) com a qualidade das produções modernas. O trabalho, intitulado “Carrossel”, foi gravado em Coimbra e conta com José Cid e João Só como convidados.

“Desafio”, o primeiro single retirado do disco “Carrossel”, é uma canção intemporal sobre a velocidade alucinante da vida moderna. Um hino dançável e viciante que promete agitar as rádios nacionais.

Oriundos da zona da Anadia, os “Meninos da Sacristia” tocam juntos desde 1989, tendo iniciado o seu percurso musical como banda de covers, chamando a atenção de artistas como José Cid, com quem passaram a colaborar regularmente enquanto banda de apoio. Depois de anos a percorrer o circuito dos bares, casinos e festas estudantis, participaram, em 1997, no Festival da Canção. Nesta viagem foram ainda banda de suporte de artistas como Boney M, Fafá de Belém e Randy Crawford, entre muitos outros.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h e ainda na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL. Os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50 por cento.