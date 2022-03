Moita: “Ideias e projetos dependem da capacidade financeira” admite autarca

O autarca defende a dinamização do desporto, do turismo de natureza e religioso como vertentes capazes de atrair jovens para este território.

Manuel Neves venceu as últimas autárquicas de 2021 e tornou-se o novo presidente da Junta de Freguesia da Moita.

Sem experiência nas lides autárquicas – era apenas membro da AF – é a primeira vez que se encontra a liderar uma autarquia e, após cinco meses, mostra-se satisfeito com este início de mandato numa das maiores freguesias do concelho de Anadia.

Melhoramentos em curso

Com um orçamento a rondar os 170 mil euros, as obras começaram logo após a tomada de posse. Por isso, destaca os melhoramentos realizados na Rotunda do Rugby, alvo de embelezamento paisagístico e a poda de todas as árvores da freguesia já realizada no âmbito das novas competências.

Neste momento, avança a colocação de cimento nas valetas. “Começámos a cimentar valetas aqui na Moita, na semana passada, e vamos avançar dentro das nossas possibilidades”, garante, apelando ainda aos fregueses que façam o mesmo: “a Junta dá o material e as pessoas a mão de obra”.

Um melhoramento que considera importante não só pela limpeza mas também na poupança de recursos materiais e humanos gastos na limpeza e conservação das mesmas.

Com apenas dois funcionários “não dá para chegar a todo o lado”, diz, destacando que “o ideal era ter quatro pessoas nestes trabalhos diários na freguesia”.



