Piscinas Municipais de Cantanhede retomaram funcionamento a 1 de setembro

As Piscinas Municipais de Cantanhede reabriram portas ao público no passado dia 1 de setembro em todas as valências, com destaque para o regime livre de natação, ginásio de cardio-fitness e musculação. A novidade deste ano vai para a apresentação do serviço NatGym, disciplina que congrega uma aula de natação com um treino específico no ginásio das instalações desportivas.

Em curso mantém-se o programa “Traz um Amigo”, no âmbito do qual, nas últimas quarta e quinta-feira de cada mês, os utentes podem trazer um amigo para desfrutar de toda a oferta existente sem qualquer custo. O objetivo é divulgar os serviços e mobilizar mais utentes para todas as áreas de atividade propostas, cuja qualidade é de resto amplamente reconhecida.

As diferentes valências das Piscinas Municipais funcionam todos os dias, de segunda a domingo: às segundas, quartas e quintas-feiras, das 9h às 14h e das 15h às 21h30, às terças e sextas-feiras, das 9h às 13h e das 15h às 21h30, aos sábados das 9h às 13h e das 15h às 19h, e aos domingos, das 9h às 13h.

As instalações desportivas são utilizadas por diversas entidades, nomeadamente a Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, Associação de Natação de Coimbra, Escola Técnico Profissional de Cantanhede, Agrupamento de Escolas Lima de Faria e Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva. A par destas, a Escola Municipal de Natação dinamiza outras atividades como natação para bebés, natação para grávidas, natação adaptada, natação para adultos, natação sénior e hidroginástica, com mais 400 alunos efetivos, distribuídos por 64 turmas.