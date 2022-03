Nova edição de curso de português para migrantes em Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro iniciou, no passado dia 26 de março, uma nova edição do curso de Português Língua de Acolhimento, no âmbito do Plano Municipal para a Integração de Migrantes, em parceria com o Centro Qualifica do IEFP de Águeda.

Estão inscritas nesta edição, com final previsto para o dia 24 de setembro, 22 pessoas (15 venezuelanas e sete ucranianas).

As sessões decorrem ao sábado de manhã, na Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro, e estão divididas em dois níveis de complexidade (A1 e A2).

O curso de Português Língua de Acolhimento é mais uma resposta do Município de Oliveira do Bairro no âmbito do seu Plano Municipal para a Integração de Migrantes, a par do CLAIM, que presta apoio e informação geral em diversas áreas, nomeadamente na regularização, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras questões.

A primeira edição decorreu entre 24 de novembro de 2020 e 6 de julho de 2021, com a duração de 150 horas, igualmente divididas em dois níveis de complexidade.

Lília Ana Águas, Vereadora responsável pelo CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Oliveira do Bairro, esteve na abertura do curso e deu as boas vindas aos participantes.

De acordo com a autarca, “conhecer a língua do país de acolhimento é fundamental para uma inclusão plena na comunidade, facilitando a integração social e uma participação cívica ativa, bem como o acesso ao emprego, à educação e à saúde”.