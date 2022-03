Poeira laranja do Saara já chegou à região e vai manter-se até quinta-feira

A poeira vinda do deserto do Saara que está a pintar o céu no nosso país – depois de Espanha, onde causou lama com aquela tonalidade graças à chuva – está a chegar à nossa região, que acordou esta manhã com este fenómeno no céu.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acredita que esta situação vai prolongar-se no nosso país até quinta-feira .

Em comunicado, o IPMA refere que “os efeitos mais visíveis são a alteração da cor do céu visto que as poeiras estão normalmente acima da superfície, embora dependendo da sua concentração possam atingir níveis mais baixos com implicações na qualidade do ar e possíveis impactos na saúde. Também é possível ocorrer a deposição das poeiras através da precipitação”. Isto significa, por exemplo, que as pessoas com problemas respiratórios podem ser mais afetadas.

Estas poeiras têm origem em tempestades de areia em Marrocos e na Argélia, que ainda estão em curso, daí que pode haver um aumento da concentração de partículas no ar, segundo vaticinam especialistas.