Presidente da Junta de Oiã afirma que ouvir as pessoas é o lema para o mandato

Sentir as pessoas e ouvir os seus problemas, será o lema do executivo liderado por Bruno Seabra, ao longo deste mandato. O presidente da Junta de Freguesia de Oiã é perentório quando afirma que “o nosso dever principal é a proximidade com as pessoas, é ouvi-las”. Confirma, por isso, que todos os dias está na rua. “Ouço os problemas das pessoas e, se puder, no dia seguinte resolvo-os.”

Em termos sociais, sublinha, “as pessoas têm muitas necessidades”, sendo esta uma área a que a autarquia de Oiã tem prestado especial atenção. No natal, foram distribuídos cabazes, como forma de compensar a não realização do habitual almoço de idosos com mais de 65 anos, devido à pandemia.

“Entregámos os cabazes porta a porta e sentimos por parte das pessoas uma necessidade grande de falar. Para além de que passámos de 400 (média de inscritos para o almoço de natal) para 700 pessoas inscritas para o cabaz de natal.”

A valorização do que é da freguesia tem sido ponto de honra e o Mercadinho de Natal veio ao encontro “do que queremos fazer por aquilo que é nosso, que é de Oiã”. (…) Esse será o grande projeto deste mandato: pôr o Mercado no lugar certo, sublinha Bruno Seabra.

