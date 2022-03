S. Lourenço Bairro: “Trabalho de continuidade limitado pelo orçamento”

Mário Marinho está a cumprir o terceiro mandato à frente dos destinos da freguesia de São Lourenço do Bairro. Já lá vão oito anos de vida autárquica mas nem por isso o cargo está mais fácil de desempenhar. Pelo contrário.

“Cada vez há mais coisas para fazer e os fregueses estão cada vez mais exigentes “, diz acreditando que os tempos difíceis que o país e o mundo atravessam (instabilidade económica e social, pandemia e agora, por último, uma guerra na Europa) tenham contribuído sobremaneira para a situação: “hoje, as pessoas, pedem cada vez mais ajuda às juntas, devido às dificuldades que sentem”, reconhece.

Com um orçamento a rondar os 139.500 euros, sabe que embora este seja ligeiramente superior ao do ano passado, não chega, nem de perto, nem de longe, para fazer face às inúmeras carências que uma freguesia que integra 13 lugares precisa de dar resposta.

Obras prioritárias

Para este ano, o trabalho a realizar na freguesia é, no fundo, “de continuidade”, sendo uma das obras prioritárias a conclusão da construção do armazém da Junta de Freguesia, “que está em fase de acabamentos” e está localizado junto ao Posto Médico de São Lourenço do Bairro. Um espaço que vai permitir arrumar todo o material da Junta de Freguesia, num só espaço.

