Ucrânia: Câmara de Oliveira do Bairro vai transportar refugiados para o concelho

Carrinha com dois colaboradores da autarquia e um grupo de voluntários vai amanhã para a Polónia e no regresso trará um grupo de refugiados.

Na sequência da invasão militar da Ucrânia pela Rússia, o Município de Oliveira do Bairro acaba de avançar que vai envia amanhã (sábado) para a fronteira entre a Polónia e a Ucrânia uma carrinha de 9 lugares, com dois colaboradores da autarquia e um grupo de voluntários. No regresso, a carrinha trará um grupo de refugiados para o concelho.

Em paralelo, o município está a preparar um pacote de medidas de apoio aos refugiados que venham para Oliveira do Bairro, que será anunciado ainda no decorrer desta sexta-feira.

Recorde-se que continua a decorrer a recolha de bens promovida pelas paróquias de Oliveira do Bairro e da Palhaça, que podem ser entregues entre as 15h e as 19h desta sexta-feira. Os bens recolhidos serão transportados amanhã para Fátima, através de uma parceria entre o Município de Oliveira do Bairro e o Grupo Tavares, de onde seguirão depois para ajudar famílias de refugiados ucranianos que chegam à fronteira da Ucrânia com a Polónia, havendo contactos para os levar também a famílias dentro do território ucraniano.

Pode doar medicamentos (Ben-u-ron, Brufen, etc); material de primeiros socorros (compressas, ligaduras, etc); mantas, cobertores, sacos cama, toalhas de banho; roupa de inverno para recém-nascidos e crianças; produtos de higiene pessoal; produtos para bebés (leite em pó com e sem glúten, fraldas, toalhitas…); sacos do lixo, guardanapos, papel higiénico; material de cozinha (pratos, tachos, talheres, alguidares, copos de plástico…); alimentos não perecíveis (feijão, grão, arroz, massa, sal, azeite, óleo, salsichas, atum…)