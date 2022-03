Vagos: Grupo “O Baluarte” leva a palco ‘Um visto para a vida’

Com mais de quatro décadas de existência, o grupo “O Baluarte”, de Amoreira da Gândara, é um caso único de perseverança e vontade de levar a cultura a todos os cantos do concelho e da região.

Na próxima sexta-feira, dia 25 de março, pelas 21h, no Centro de Educação e Recreio (CER), em Vagos, o grupo artístico O Baluarte (Amoreira da Gândara – Anadia) estará em palco com uma peça de teatro sobre a vida de Aristides de Sousa Mendes.

Este trabalho cénico tem como pano de fundo a figura de Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordéus que, durante a Segunda Guerra Mundial, desobedeceu a Salazar e concedeu vistos a milhares de refugiados, salvando assim milhares de vidas humanas.

O texto em palco refere-se ao encontro ocorrido em Lisboa, entre Aristides de Sousa Mendes e o Rabino Chaim Kruger, aquando do desenvolvimento dos processos judiciais decorrentes do processo disciplinar de que o cônsul foi alvo.

O encontro retratado não será em Lisboa, mas sim na Figueira da Foz, na casa de Clotilde, filha de Aristides de Sousa Mendes, depois do cônsul ter sofrido um AVC, “o que nos permite compor uma viagem entre setembro de 1938- chegada a Bordéus – e maio de 1945- termo da Segunda Guerra Mundial”, refere o grupo O Baluarte.

Em palco estarão Albano Jorge, no papel de Aristides Sousa Mendes e João Paulo, na personagem do Rabino Kruger.

Esta iniciativa insere-se nas atividades planificadas para os alunos do 8.º ano que frequentam as disciplinas de EMRC e Espanhol do Agrupamento de Escolas de Vagos, pelo que para estes a entrada será gratuita.

Para os adultos, familiares/amigos que acompanhem os alunos, a entrada terá o custo simbólico de dois euros, contudo devem fazer reserva através do seguinte e-mail: vitor.silva@aevagos.edu.pt.

O valor angariado será usado para custear a visita de estudo destes alunos, no âmbito do mesmo projeto.