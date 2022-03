Vagos marca presença na BTL

O Município de Vagos vai marcar presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, integrado no stand do Turismo do Centro de Portugal. A feira decorre de 16 a 20 de março, na Feira Internacional de Lisboa e é uma das mais importantes feiras de turismo do mundo.

Neste certame, serão apresentados alguns dos projetos que promovem Vagos enquanto destino turístico assim como a oferta diversificada de produtos turísticos integrados e de qualidade que Vagos proporciona a quem vive e a quem visita o concelho.

Desta forma, os visitantes e os profissionais da atividade turística que, em 2019, ultrapassaram os 70.000 na BTL, vão poder conhecer as melhores ofertas que Vagos tem para oferecer.

O dia 17 vai ser dedicado à promoção da oferta turística da Estação Náutica de Vagos, no âmbito do projeto da Rede das Estações Náuticas de Portugal “Nautical Portugal”. A Estação Náutica de Vagos irá estar representada no stand “Turismo Centro de Portugal” juntamente com as outras 7 estações náuticas do Centro. A partir das 13h, cada Estação Náutica, incluindo a de Vagos, fará uma apresentação, ao público, da sua oferta náutica.

No mesmo dia, às 18h, também no stand do Turismo Centro de Portugal, realiza-se a sessão nacional da Rota “Nautical Portugal” com as presenças da Ministra da Coesão Territorial e da Secretária de Estado do Turismo. Nesta sessão nacional, será feira a apresentação da rede “Estações Náuticas de Portugal” que compõem a rota “Nautical Portugal” e apresentada as bases da “Carta Compromisso para a Sustentabilidade” a celebrar entre a Fórum Oceano e as ENP que integram a rede.

O dia 18 é o dia dedicado à Região de Aveiro, no stand do Turismo do Centro de Portugal. Para tal, Vagos levará as suas confrarias e os seus produtos gastronómicos: a Confraria Gastronómica “As Sainhas”, a Confraria Gastronómica “Sabores da Abóbora” e a Confraria Gastronómica “Sabores da Fava”.

No dia 19, entre as 19h e as 20h, será apresentada a edição do Vagos Sensation Gourmet – Best Edition, um evento de cariz nacional que tem sido uma das grandes apostas do Município na promoção do concelho.