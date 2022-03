Zona Industrial de Vagos ficou mais verde no Dia da Árvore

O Município de Vagos, em parceria com o Núcleo Empresarial de Vagos e a Santa Casa da Misericórdia de Vagos assinalaram, na manhã do dia 21 de março, o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, através do plantio de 70 pinheiros mansos na faixa central da Zona Industrial de Vagos (ZIV).

Com o objetivo de despontar a consciência ambiental desde tenra idade, a plantação de algumas destas árvores foi feita pelas crianças da creche da Santa Casa da Misericórdia de Vagos que se encontra situada na ZIV.

A esta iniciativa juntou-se, também, o projeto Race4Eco, a vertente ambiental do Rali da Bairrada, cuja terceira edição se realizou no passado final de semana. Neste âmbito, os pilotos Nuno Mateus, Paulo Silveirinha e Rui Tavares, puseram mãos à obra e cumpriram a sua parte na responsabilidade ambiental.

Presente nesta iniciativa, a vereadora do pelouro do Ambiente, Susana Gravato, destacou “mais um momento de sensibilização ambiental, sendo que esta é uma das muitas ações que o Município de Vagos tem levado a cabo com o objetivo da educação para a sustentabilidade ambiental”.

Nesta perspetiva, Susana Gravato acrescentou “ser de especial relevância a participação de tantas crianças que, após terem realizado a plantação das árvores de uma forma tão entusiasta, ficarão decerto mais despertas para a necessidade de proteger o nosso meio ambiente e partilharão o que vivenciaram com as suas famílias, criando-se assim um ciclo virtuoso de sensibilização ambiental”, aproveitando depois para agradecer a participação neste evento do NEVA, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos e, também, da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting que se fez representar através do seu diretor Pedro Barros.