25 de Abril volta a ser assinalado em Anadia

Comemorações começam no dia 24, com um concerto, e terminam no dia 28 de abril, com uma sessão de cinema.

A Assembleia e a Câmara Municipal de Anadia vão celebrar o 48.º aniversário do “25 de abril de 1974” com a realização de várias atividades para assinalar a efeméride, de onde se destaca um concerto, uma sessão solene e comemorativa e um ciclo de cinema alusivo à data.

As comemorações têm o seu início, no dia 24 de abril, pelas 21h, com o concerto do grupo “Vozes da Rádio”, no Cineteatro Anadia. Os bilhetes para o espetáculo musical encontram-se à venda na Bilheteira do Cineteatro Anadia, bem como na bilheteira virtual da Bol (www.bol.pt). O ingresso tem um custo de 10,00€, com 50 por cento de desconto para os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior.

No dia 25 de abril, à semelhança de anos anteriores, terá lugar na Praça do Município, a sessão solene da Assembleia Municipal de Anadia. A receção às entidades e convidados ocorrerá pelas 10h15, seguindo-se os cumprimentos à Guarda de Honra. A cerimónia do hastear das bandeiras, execução do Hino Nacional e a solta de pombos estão agendadas para as 10h35, a que se segue, pelas 10h45, a sessão extraordinária da Assembleia Municipal.

O ciclo de cinema sobre o “25 de abril” vai decorrer, no Cineteatro Anadia, com sessões previstas para os dias 26, 27 e 28 de abril, pelas 21h, numa coorganização com o CineClub Bairrada.

O ciclo inicia-se, no dia 26, com a projeção do filme “Salgueiro Maia – O Implicado”, de Sérgio Graciano. “Fantasmas do Império”, de Ariel de Bigault, é o filme que se segue, com a presença da realizadora. O ciclo termina com “Prazer, Camaradas!”, de José Filipe Costa.