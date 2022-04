Alunos do IDL na Final Nacional das Olimpíadas da Matemática

Os estudantes do Instituto Duarte de Lemos (IDL), Sérgio Matos e Guilherme Matos (ambos do 9.º ano) estiveram presentes na Final Nacional das 40ªs Olimpíadas Nacionais da Matemática, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM).

A prova decorreu entre 7 e 11 de abril, nas Caldas da Rainha (Escola Secundária Raúl Proença).

Ultrapassadas as fases preliminares, estes estudantes foram selecionados para integrar o restrito grupo de 30 alunos a nível nacional, na Categoria A, destinada a alunos do 8.º e 9.º anos, que disputaram a final no passado fim de semana.

“Colocar dois estudantes entre os 10 melhores a nível regional (Zona Centro) e os 30 melhores a nível nacional constitui um motivo de elevado orgulho para o Instituto Duarte de Lemos e um incentivo à continuidade e aprofundamento do trabalho desenvolvido nesta área do ensino da Matemática, sem dúvida uma das mais aliciantes e desafiantes do percurso dos nossos estudantes”, refere a direção pedagógica do IDL.