Anadia entrega Prémio Escolar Rodrigues Lapa em maio

A cerimónia de entrega dos galardões do “Prémio Escolar Professor Rodrigues Lapa” 2020/2021, promovido pelo Município de Anadia, vai ter lugar, no próximo dia 11 de maio, pelas 16h30, no Cineteatro Anadia.

Inicialmente agendado para o dia 15 de dezembro de 2021, o evento teve de ser recalendarizado, devido à pandemia da Covid-19.

Premiar o mérito e a excelência

Até ao ano de 2011/2012, o Prémio era atribuído ao melhor aluno de cada um dos níveis de ensino, havendo, assim, um premiado por nível de ensino e sendo os restantes candidatos ao prémio galardoados com menções honrosas. No entanto, o Município de Anadia entendeu dever compensar a excelência do trabalho e dedicação de mais alunos, assim como reconhecer que as variáveis subjacentes aos processos de ensino e aprendizagem e respetiva avaliação em diferentes contextos, são fatores de relatividade que tornam complexa a tarefa de comparar resultados entre as diferentes escolas participantes.

Nesse sentido passou a distinguir três alunos por escola e por ciclo de ensino a saber: Escola Básica de Vilarinho do Bairro (6 alunos), Escola Básica e Secundária de Anadia (12), Salesianos de Mogofores (6), Colégio Nossa Senhora da Assunção – Famalicão (9) e Escola Profissional de Anadia (3), num total de 36 alunos.

O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 250 euros e um diploma, e os restantes dois Menções Honrosas.

Esta iniciativa pretende constituir um incentivo à melhoria contínua do desempenho escolar.